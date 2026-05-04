مجلس النواب يرفع جلسته الى الاربعاء المقبل

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، ان " قرر رفع جلسته الى يوم الاربعاء المقبل".واشارت الى ان "المجلس انهي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، فيما انهى ايضاً القراءة الأولى لمقترح المسعف والمنقذ التطوعي".وتابعت ان "المجلس انهى خلال الجلسة القراءة الأولى لمقترح من اضرار التبغ".