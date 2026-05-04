الوائلي يؤكد ضرورة الاستمرار في تطبيق الأنظمة الإلكترونية المتقدمة

وجاء في بيان للهيئة، "عقدت هيئة المنافذ الحدودية، اجتماعاً موسعاً برئاسة الفريق د. ، وبحضور مدراء ومعاوني المنافذ الحدودية (البرية، البحرية، الجوية) لبحث سبل تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الرقابي في كافة المنافذ".

وتناول الاجتماع وفق البيان "مناقشة خطة الهيئة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مع تحديد أولويات العمل في ضبط المخالفات وحماية المال العام ودعم المنتج المحلي".



ونقل البيان عن رئيس الهيئة تأكيده خلال الاجتماع على "ضرورة الاستمرار في تطبيق المتقدمة، واعتماد مبدأ تقاطع البيانات في جميع مراحل إنجاز معاملات البضائع، بما يشمل تدقيق الوصولات والأوزان، وصور السونار، ومتابعة فواتير الترسيم والتدقيق المستمر لها من قبل إدارات المنافذ، ومطابقة الموافقات الرسمية، مثل كتب الإعفاء وشهادات المنشأ والفواتير والفحص المسبق والتسلسلات الحدودية، إضافة إلى أوامر التسليم وبوليصة الشحن، لضمان دقة الإجراءات ومنع حالات التلاعب أو التزوير".



ووجه رئيس الهيئة مدراء المنافذ إلى "تعزيز التنسيق مع الحكومات المحلية لإعمار المنافذ وتلبية احتياجات الدوائر العاملة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء"، كما أكد على "منع دخول العجلات والأشخاص غير المخولين إلى ساحات الكشف، وعدم السماح بممارسة أي نشاط تجاري داخل المنافذ الحدودية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".



وأشار الوائلي إلى "وجود دعم حكومي وأمني ومتابعة من قبل الجهات الرقابية المختصة، مما يعزز قدرة الهيئة على تنفيذ مهامها بكفاءة".