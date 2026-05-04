إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات عبر الأراضي العراقية

أعلن ، الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من عبر الأراضي العراقية.

وقال الجهاز في بيان، "تمكّن وبعملية نوعية تمت بالتنسيق مع الأعلى- رئيس الأولى من إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة عبر الاراضي العراقية الى دول مجاورة".

وأضاف البيان "تمت العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أسهمت في تحديد عناصر الشبكة الاجرامية التي تضم عراقيين وأجانب وكشف تحركاتهم وصولاً إلى إلقاء القبض عليهم في عدة محافظات وبالتعاون مع جهاز زانياري والمديرية العامة لمكافحة في ".

وأسفرت العملية وفق البيان عن "ضبط أكثر من مليون حبة كبتاغون و(100) كيلو غرام من مادة الحشيشة، فضلاً عن إلقاء القبض على جميع عناصر الشبكة".