السامرائي وبارزاني يبحثان ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بحث رئيس تحالف العزم ، ورئيس إقليم ، ملف تشكيل الجديدة.

وقال اعلام العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتبه ببغداد، رئيس السيد والوفد المرافق له، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية، ولاسيما ملف تشكيل الجديدة بعد تسمية السيد ".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز التنسيق والتفاهم بين وأربيل، والعمل المشترك لمعالجة القضايا العالقة، إلى جانب التأكيد على أهمية مشاركة ودور الفاعل في بغداد، ودعم مسار تشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية، مع الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين تحالف العزم والحزب الديمقراطي الكردستاني بما يعزز فرص التعاون والتفاهم في المرحلة المقبلة".