امطار لا تتوقف وحرارة ربيعية.. ما سيحصل حتى السبت المقبل

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في ، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في الأجزاء الشمالية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض في عموم البلاد".وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً جزئياً في مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشرقية منها،ودرجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق"، مشيراً إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في عموم البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في عموم البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق على العموم".