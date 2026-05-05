في بغداد.. معمل لتدوير الاطارات المستهلكة

‏وذكر المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، أن "المعمل الجديد سيُعنى بالتخلص من إطارات العجلات التالفة عبر إعادة تدويرها وتحويلها إلى مواد أولية يمكن الاستفادة منها في مجالات وفعاليات مختلفة، بدلاً من تراكمها أو إلى طمرها بطرق تقليدية، وهو ما كان يسبب صعوبات بيئية كبيرة".‏وبين أن "انتشار الإطارات المستهلكة بشكل عشوائي، لا سيما في المناطق الصناعية وبالقرب من محال بيع وتصليح الإطارات، شكّل تحدياً بيئياً ملحوظاً خلال المدة الماضية، نتيجة صعوبة دفنها وتأثيراتها السلبية في البيئة والصحة العامة".‏ونوه الجنديل بأن "المعمل الذي سيفتتح خلال الأيام القليلة المقبلة، ينفذ شراكة مع القطاع الخاص، اذ تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لنصبه وتشغيله"، عاداً "المشروع خطوة مهمة نحو تبني حلول مستدامة في إدارة النفايات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام".