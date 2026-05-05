Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حزب الله يعلن تنفيذ 13 عملية ضد "الجيش الإسرائيلي"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إجراءات جديدة للعمالة الأجنبية في العراق

محليات

2026-05-05 | 04:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إجراءات جديدة للعمالة الأجنبية في العراق
1,249 شوهد

السومرية نيوز- محلي
شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ حزمة إجراءات تنظيمية جديدة خاصة بملف استقدام العمالة الأجنبية في البلاد.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة مجيد الخفاجي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة أعدّتها الوزارة، تتضمن خارطة طريق واضحة لتشخيص أبرز المعوقات التي تواجه شركات استقدام العمالة الأجنبية، ووضع الحلول العملية الناجعة والقابلة للتنفيذ".
وتابع أن "أبرز هذه التحديات تتمثل بالتعقيدات المرتبطة بإجراءات دائرة الإقامة، والتي تتسبب بتأخير إنجاز المعاملات، ما يؤدي إلى تعطيل مصالح الشركات وأصحاب العمل، فضلاً عن انعكاساته السلبية على العمال أنفسهم".
واكد الخفاجي "مباشرة الوزارة تنفيذ خطوات عملية لتقليل الروتين الإداري، من خلال إعادة تنظيم آليات العمل، وتبسيط الإجراءات، مع تقليل عدد الموافقات المطلوبة، اسهاماً بتسريع إنجاز المعاملات"، مشيراً إلى "وجود توجه لاعتماد أنظمة حديثة تسهم بأتمتة الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية".
وأفصح عن أن "الوزارة تضع بأولوياتها، تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، وهم العمال الأجانب، وأصحاب العمل، وشركات الاستقدام المرخصة"، منوهاً بأن "أي إصلاحات لن تكون على حساب الضوابط والتعليمات القانونية التي تكفل حماية حقوق العامل وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل عادل وشفاف".
وعن الآلية الخاصة بالاستقدام، أوضح مدير دائرة العمل والتدريب المهني أن "الوزارة شددت إجراءات استقدام العمالة الأجنبية وربطتها ببيانات العاطلين، إذ لم تعد تمنح الموافقات مباشرة، بل يتم عرض الاختصاص المطلوب أولاً على قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني".
وأردف أنه "إذا توفرت المهارة المطلوبة لدى الشاب العراقي المسجل، يتم إلزام صاحب العمل بتشغيله، وفي حال رفضه، يُسمح باستقدام نظيره الأجنبي شرط امتلاكه خبرة مثبتة وشهادة مصدقة من وزارة الخارجية"، مؤكداً تمسك الوزارة بنسبة التشغيل القانونية التي تفرض وجود أربعة عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي واحد في أي مشروع".
الخفاجي أشار إلى "مساعي الوزارة لتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة، لاسيما دائرة الإقامة، باعتماد عقد اجتماع موسع خلال المدة المقبلة لمناقشة التحديات ووضع حلول جذرية لها، وكذلك الاتفاق على آليات عمل مشتركة تضمن انسيابية الإجراءات وتقليل حالات التأخير".
وشدد على أن "الخطوات تأتي استجابة لمطالب متكررة من قبل شركات الاستقدام وأصحاب العمل، الذين دعوا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات التي تعيق سرعة إنجاز المعاملات".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-05
Play
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-05
عشرين
Play
عشرين
وزارات المكوّن.. قسمةُ الغرماء وأريحيةُ الكراسي - عشرين م٥ - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-04
Play
وزارات المكوّن.. قسمةُ الغرماء وأريحيةُ الكراسي - عشرين م٥ - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-04
Play
٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-04
Play
العراق في دقيقة 04-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-04
Live Talk
Play
Live Talk
رجال الإطفاء.. أبطال في مواجهة الكوارث - Live Talk م٢ - الحلقة ١٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-04
Play
رجال الإطفاء.. أبطال في مواجهة الكوارث - Live Talk م٢ - الحلقة ١٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
Play
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
Play
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
Play
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
Play
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-05
Play
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-05
عشرين
Play
عشرين
وزارات المكوّن.. قسمةُ الغرماء وأريحيةُ الكراسي - عشرين م٥ - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-04
Play
وزارات المكوّن.. قسمةُ الغرماء وأريحيةُ الكراسي - عشرين م٥ - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-04
Play
٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-04
Play
العراق في دقيقة 04-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-04
Live Talk
Play
Live Talk
رجال الإطفاء.. أبطال في مواجهة الكوارث - Live Talk م٢ - الحلقة ١٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-04
Play
رجال الإطفاء.. أبطال في مواجهة الكوارث - Live Talk م٢ - الحلقة ١٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
Play
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
Play
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
Play
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
Play
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26

اخترنا لك
السيد الصدر معلقا على قائمة مسؤولي الفرق بسرايا السلام: لزامًا عليهم حضور الدرس
08:17 | 2026-05-05
الاستثمار والاندثار.. وثيقة مسرّبة تشعل الجدل حول مصير القشلة
08:14 | 2026-05-05
قرب اطلاق التوظيف بعقود في بغداد
07:54 | 2026-05-05
حقيقة فرض رسوم 10 الاف دينار من الكهرباء
07:18 | 2026-05-05
الوائلي يتوقع ايرادات تصل الى 3 تريليونات خلال العام الحالي
06:23 | 2026-05-05
اخماد حريق في المنطقة الخضراء ببغداد
05:49 | 2026-05-05

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.