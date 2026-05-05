الوائلي يتوقع ايرادات تصل الى 3 تريليونات خلال العام الحالي

وقال الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الهيئة أخذت على عاتقها إيجاد بدائل في حال غلق المنافذ البحرية أو المنافذ الشرقية مع "، مبيناً: "إننا وضعنا خطة بديلة لدخول البضائع الى ".وأضاف: "تمكنا من إيجاد بدائل من خلال منافذ أخرى، وهي طريبيل وعرعر وصفوان لرفع طاقة الاستيراد بشكل كبير، مما أدى الى استقرار الأسعار في السوق، ولم تسجل أي مشاكل بدخول البضائع"، لافتاً الى أن "المنافذ لديها خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى في التعامل مع أي تحديات تواجه البلاد".وتابع الوائلي: أن "المنافذ الحدودية حققت خلال العام 2024 مبلغ تريلوني دينار وخلال العام 2025 تريلونين و500 مليار دينار وخلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام تخطينا حاجز التريليون دينار"، مشيراً الى أن "المعطيات تشير الى تحقيق ثلاثة تريليونات نهاية هذا العام".وبين أن "المنافذ لديها سلم تصاعدي في المبالغ المستحصلة خلال الأعوام 2024 و2025 و2026"، مؤكداً أن "المنافذ تعمل بجهد من أجل تعظيم الإيرادات غير النفطية".