قرب اطلاق التوظيف بعقود في بغداد

وقال نور الله، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " تولي ملف العقود أهمية كبيرة"، مبيناً أن "المحافظة أطلقت إجراءات التعاقد قبل صدور منشور صرف ".وأوضح، أن: "المحافظة واجهت بعض الإجراءات البيروقراطية، وارتأينا الى انه نتعاقد مع الأسماء التي ظهرت ضمن القوائم"، مؤكداً أن "المحافظة ماضية بالتنسيق مع وزارة المالية لاستكمال هذه الإجراءات".وأضاف، أن "المحافظة لم تعلن حتى الآن عن الدفعة الأخيرة من الأعداد، لحين إنجاز العقود المزمع إبرامها مع المتعاقدين"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن تحديد سقف زمني دقيق، إلا أن الإعلان سيكون قريباً".