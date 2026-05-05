الاستثمار والاندثار.. وثيقة مسرّبة تشعل الجدل حول مصير القشلة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
01:30 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حزب الله يعلن تنفيذ 13 عملية ضد "الجيش الإسرائيلي"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563198-639135802295385428.jpeg
الاستثمار والاندثار.. وثيقة مسرّبة تشعل الجدل حول مصير القشلة
محليات
2026-05-05 | 08:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
297 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية صادرة عن
وزارة الثقافة والسياحة
والآثار، تشير إلى موافقة على إخلاء مواقع ضمن مبنى
القشلة
تمهيداً لإجراءات مرتبطة بالاستثمار، وذلك قبيل مغادرة الوزير منصبه.
وبحسب الوثيقة المتداولة، فإن
هيئة الآثار والتراث
وجهت إشعاراً إلى شاغلي القاعات داخل المبنى بضرورة الإخلاء خلال مدة أقصاها 15 يوماً، استناداً إلى موافقة وزارية مؤرخة في نيسان 2026، مع تحميل الجهة المتأخرة التبعات القانونية والمالية.
مخاوف من تغيير هوية الموقع
ناشطون ومهتمون بالشأن الثقافي حذروا من أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لتحويل الموقع التاريخي إلى مشروع استثماري، يتضمن إنشاء مراكز تجارية (مولات) أو محال أو حتى مجمعات سكنية، ما قد يؤدي إلى طمس الهوية التراثية للمكان.
وأشاروا إلى أن "الغموض يحيط بطبيعة الاستثمار وهل سيتم بيع الموقع بشكل مباشر أم سيتم تأجيره لفترات طويلة قد تصل إلى 50 عاماً وما هي الضمانات للحفاظ على الطابع الأثري والمعماري؟".
وطالب ناشطون "الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المقبلة، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات القرار، وإيقاف أي إجراءات قد تمس المواقع التراثية"، مؤكدين أن "
القشلة
ليست مجرد
عقار
بل تمثل جزءاً مهماً من ذاكرة
بغداد
التاريخية".
كما دعا مثقفون وأكاديميون إلى "إشراك خبراء الآثار والتخطيط الحضري في أي مشروع تطوير، لضمان تحقيق توازن بين الاستثمار والحفاظ على الإرث الثقافي".
ويُعد مبنى القشلة من أبرز المعالم التاريخية في بغداد، إذ يعود إلى
العهد
العثماني، وشهد تحولات مهمة في تاريخ
الدولة العراقية
، ما يجعله موقعاً ذا قيمة رمزية وثقافية عالية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
صانعة محتوى عراقية تشعل الجدل بعد دعوتها بعدم الزواج من ليبيين
09:43 | 2026-03-16
موقف جديد لـ إيران يجدد الجدل حول المشاركة في كأس العالم
04:02 | 2026-05-02
مورينيو ينهي الجدل حول تفاوضه مع مدريد
16:27 | 2026-05-01
توضيح حكومي يحسم الجدل حول ايقاف التعيينات
10:46 | 2026-04-12
القشلة
استصثمار
وزارة الثقافة والسياحة
هيئة الآثار والتراث
الدولة العراقية
الدولة العراق
السومرية نيوز
وزارة الثقافة
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تعرف على مجموعة العراق في كأس آسيا 2027
رياضة
33.49%
12:12 | 2026-05-04
تعرف على مجموعة العراق في كأس آسيا 2027
12:12 | 2026-05-04
خارطة توزيع الوزارات للمكون الكردي
سياسة
25.66%
04:57 | 2026-05-05
خارطة توزيع الوزارات للمكون الكردي
04:57 | 2026-05-05
مع الاغلاق.. الدولار يرتفع من جديد
اقتصاد
22.67%
09:54 | 2026-05-04
مع الاغلاق.. الدولار يرتفع من جديد
09:54 | 2026-05-04
بعد ساعات من الانخفاض.. الورقة الخضراء ترتفع في العراق
اقتصاد
18.17%
03:38 | 2026-05-05
بعد ساعات من الانخفاض.. الورقة الخضراء ترتفع في العراق
03:38 | 2026-05-05
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-05
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-05
عشرين
وزارات المكوّن.. قسمةُ الغرماء وأريحيةُ الكراسي - عشرين م٥ - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-04
عشرين
وزارات المكوّن.. قسمةُ الغرماء وأريحيةُ الكراسي - عشرين م٥ - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-04
نشرة أخبار السومرية
٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-04
نشرة أخبار السومرية
٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-04
Live Talk
رجال الإطفاء.. أبطال في مواجهة الكوارث - Live Talk م٢ - الحلقة ١٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-04
Live Talk
رجال الإطفاء.. أبطال في مواجهة الكوارث - Live Talk م٢ - الحلقة ١٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-05
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-05
عشرين
وزارات المكوّن.. قسمةُ الغرماء وأريحيةُ الكراسي - عشرين م٥ - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-04
عشرين
وزارات المكوّن.. قسمةُ الغرماء وأريحيةُ الكراسي - عشرين م٥ - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-04
نشرة أخبار السومرية
٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-04
نشرة أخبار السومرية
٤ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-04
Live Talk
رجال الإطفاء.. أبطال في مواجهة الكوارث - Live Talk م٢ - الحلقة ١٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-04
Live Talk
رجال الإطفاء.. أبطال في مواجهة الكوارث - Live Talk م٢ - الحلقة ١٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
اخترنا لك
بينها يخص المزارعين واسعار الحنطة والاستثمار والكهرباء.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء
10:51 | 2026-05-05
بغداد.. مداهمة للقبض على مطلوبين تتحول الى مشاجرة بين الاهالي والقوات الامنية
10:06 | 2026-05-05
ضبط 255 قطعة اثرية مخبأةً في مقالعَ مهجورةٍ بين البصرة وذي قار
09:35 | 2026-05-05
السيد الصدر معلقا على قائمة مسؤولي الفرق بسرايا السلام: لزامًا عليهم حضور الدرس
08:17 | 2026-05-05
قرب اطلاق التوظيف بعقود في بغداد
07:54 | 2026-05-05
حقيقة فرض رسوم 10 الاف دينار من الكهرباء
07:18 | 2026-05-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.