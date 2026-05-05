حزب الله يعلن تنفيذ 13 عملية ضد "الجيش الإسرائيلي"
المزيد
السيد الصدر معلقا على قائمة مسؤولي الفرق بسرايا السلام: لزامًا عليهم حضور الدرس
محليات
2026-05-05 | 08:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,668 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
اطلع زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
، اليوم الثلاثاء، على
عمل اللجنة
المكلفة بتنفيذ المهام الموكلة إليها ومنها جرد العجلات التابعة لسرايا السلام.
وقال بيان للتيار الوطني الشيعي تابعته
السومرية نيوز
، انه "تنفيذًا لأمر
السيد مقتدى الصدر
(أعزه الله) بما جاء بخصوص تشكيل عدد من اللجان يقع على عاتقها القيام بإجراءات تخص أفراد وقيادات سرايا السلام، باشرت اللجنة المكلفة بتنفيذ المهام الموكلة إليها ومنها جرد العجلات التابعة لسرايا السلام حيث تضمن الجرد قائمة بأعداد العجلات وأنواعها، وقامت اللجنة المكلفة بإطلاع سماحته من خلال الكشف المرفوع، حيث علق سماحة القائد (أعزه الله) بالقول: "ينبغي تسليمها إلى المستودع العام بإشراف الأخ السيد حسين آل النبي خلال 24 ساعة، وعليكم الإستمرار".
وفي سياق متصل، اطلع
السيد الصدر
(أعزه الله) على قائمة بأسماء مسؤولي الفرق والألوية والأفواج والاستخبارات والأمن متضمنة تسلسلاً بالأسماء، وجاء تعليق سماحته (أعزه الله) بالقول: "لزامًا عليهم حضور الدرس وإلا الإبعاد فورًا".
ومن جانب آخر، أطلعت اللجنة المكلفة السيد
الصدر
بنموذج مخاطبة لدائرة
التسجيل العقاري
العامة سيتم إرسالها لاحقًا لمعرفة تفاصيل عن كشف العقارات لأسماء معينة متضمنة رقم القطعة ومقدار مبلغ الشراء وتاريخه والقيمة العمومية للعقار، حيث علق السيد الصدر قائلاً: "نرجو من
الجهات المختصة التعاون.. ونرجو من اللجان العمل بحزم".
السيد الصدر يصدر توجيهات جديدة تخص "سرايا السلام"
13:59 | 2026-04-29
السيد الصدر يصدر توجيها لسرايا السلام
13:45 | 2026-03-08
السيد الصدر يوجه بسحب سلاح السرايا وكشف اسماء المتورطين بحادثة كربلاء
09:30 | 2026-04-25
السيد السيستاني لفرق إسعاف "النبطية": عملكم محبوب لله وربما يبلغ "الوجوب الكفائي"
04:03 | 2026-04-01
