ضبط 255 قطعة اثرية مخبأةً في مقالعَ مهجورةٍ بين البصرة وذي قار

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز في من ضبط مجموعة من القطع الأثرية التي كانت مخبأةً داخل مقالعَ مهجورةٍ قريبةٍ من الدولي الرابط بين محافظتَي وذي قار".واشار الى انه "وجاءت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل مفرزة مختصة، حيث جرى التوجه إلى الموقع المحدد وإجراء عملية تفتيش دقيقة أسفرت عن العثور على عدد كبير من القطع الأثرية التي كانت مخبأةً بقصد بيعها أو تهريبها خارج البلاد".واكمل انه "ضمّت المضبوطات مجموعةً متنوعةً من القطع الأثرية بلغت (255) قطعةًها قطع أثرية حقيقية وينطبق عليها والتراث رقم (55) لسنة 2002".