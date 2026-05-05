بغداد.. مداهمة للقبض على مطلوبين تتحول الى مشاجرة بين الاهالي والقوات الامنية

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، انه "نفذت قوة من وكالة الاستخبارات، بالتنسيق مع قيادة شرطة بغداد/ ، أمر قبض قضائي بحق عدد من المتهمين وفق أحكام المادة (432 ق.ع)، في إحدى المناطق العشوائية".واشارت الى انه "خلال تنفيذ الواجب، حصلت مشاجرة مع عدد من أهالي المنطقة، مما أدى إلى تطور الموقف وحدوث اعتداء على القوة المنفذة بالسلاح والحجارة، الأمر الذي استدعى استخدام السلاح من قبل المفارز القابضة، وأسفر عن إصابة أحد المواطنين بجروح طفيفة، حيث نُقل إلى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة".وأكدت القيادة أن "القوة تمكنت من إلقاء القبض على المطلوبين وفق الأوامر القضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً".وفي أعقاب الحادث، "شهدت المنطقة تجمع عدد من المواطنين وقيامهم بقطع الطريق وإحراق الإطارات، فيما تدخلت دوريات النجدة والمفارز الأمنية وشرطة الزعفرانية لاحتواء الموقف وفرض الأمن بإشراف مدير القسم، مع استمرار التحقيق في الحادث من قبل الجهات المختصة".