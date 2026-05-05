اعمار متعثر في أحياء سكنية بتكريت.. فيديو

مسؤولون محليون: تباطؤ تنفيذ مشاريع المجاري والتبليط ضاعف معاناة السكان.

تعاني أحياء والضباط والشهداء والبلاج في قضاء من تعثر عمليات الإعمار على الرغم من إدراجها ضمن خطط التطوير الخدمي. وقال مسؤولون محليون لمراسل إن أعمال البنى التحتية ولا سيما مشاريع المجاري والتبليط شهدت تباطؤا واضحا مما ضاعف معاناة السكان الذين ينتظرون منذ سنوات إنجاز تلك المشاريع في مناطق حيوية تحتضن مؤسسات حكومية.. المزيد في التقرير اعلاه.