من المدرجات إلى السجن.. نهاية صادمة لمشجع بعمر الـ71 في إنجلترا

وذكرت تقارير أن الإساءات استهدفت مدافع الفريق الضيف مارك غيهي والجناح أنطوان سيمينيو، ما دفع السلطات إلى التدخل الفوري واعتقال المشجع خلال مجريات اللقاء، قبل الإفراج عنه لاحقا بكفالة.وفرضت السلطات قيودا على المتهم، تشمل منعه من الاقتراب لمسافة ميل واحد من الملاعب قبل وأثناء وبعد المباريات، في إطار إجراءات مكافحة العنصرية داخل الملاعب.من جهته، أصدر بيانا دان فيه الواقعة بشدة، مشيدا بسرعة تحرك نادي والشرطة في التعامل مع الحادثة، ومؤكدا رفضه التام لأي سلوك عنصري.كما أشارت التقارير إلى استمرار تعرض غيهي لإساءات عبر بعد نهاية المباراة، ما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بالعنصرية في كرة القدم، رغم الجهود المتزايدة لمكافحتها.