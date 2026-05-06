تصريح من التربية يخص اسئلة امتحانات السادس الابتدائي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "الاستعدادات الفنية واللوجستية التي انجزتها الوزارة والخاصة بالامتحانات الوزارية للسادس الابتدائي، تضمنت تهيئة المراكز الامتحانية وتوزيع المراقبين عليها، فضلاً عن توزيع التلاميذ بين المراكز الامتحانية بحسب خطة كل مديرية استناداً إلى الرقعة الجغرافية للمراكز الامتحانية والمدرسة الأصلية لكل من التلاميذ بالإضافة إلى المباشرة بتوزيع البطاقات الامتحانية الخاصة بالمشاركة بالامتحان الوزاري".وكانت الوزارة قد حددت يوم الـ 12 من شهر آيار الحالي، موعداً لانطلاق الامتحانات الوزارية بدورها الأول لمرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي ( 2025 ــ 2026).وبين السيد أن "الوزارة نسقت مع الجهات الأمنية والخدمية كافة، من أجل دعم وإسناد خطة الامتحانات الوزارية للعام الحالي إسهاماً في انجاح سيرها"، مؤكداً أن "الأسئلة الامتحانية للمواد الدراسية، ستكون من المنهاج المقرر حصراً".ودعا "التلاميذ إلى الالتزام بدراسة ومراجعة المنهاج المقرر لكل مادة دراسية، والذي راعت الوزارة أن يتم حذف أجزاء منه، الأمر الذي سيسهل عليهم اجتياز الوزاري بسلاسة".