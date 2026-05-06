في العراق.. منصة لرصد جودة الهواء بمناطق بغداد

وقال حماية وتحسين البيئة في الوزارة، سنان بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الخطوة تهدف إلى الاستغناء عن المواقع غير الموثوقة التي تعتمد غالباً على نماذج التنبؤ الرقمي أو أجهزة استشعار منخفضة الكلفة ذات دقة محدودة".وبين أن "المنصة الجديدة التي ستطلق قريباً، ستوفر معلومات تفصيلية عن مكونات الجسيمات الدقيقة PM2.5 بما يسهم في تحديد مصادر التلوث بشكل احصائي علمي، اضافة إلى فهم تأثيراته الصحية والبيئية بصورة أكثر دقة وعمقاً".وفي سياق متصل، أشار محمد إلى أنه "سيتم تفعيل أربع محطات رصد معيارية حديثة تعتمد تقنيات متقدمة لتحليل مكونات الهواء المحيط خلال المدة المقبلة، بالتوازي مع نشر 20 أخرى ساندة، ليصل عددها الكلي إلى 24 محطة، ضمن مشروع متكامل لمراقبة جودة الهواء في ".وأوضح أن "توزيع هذه المحطات سيكون بمناطق الكثافة المرورية، والصناعية، وأطراف العاصمة، إضافة إلى مناطق الزخم السكاني، بما يوفر بيانات شاملة ودقيقة تعكس واقع التلوث في بغداد".وذكر مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة، أن "توزيع المحطات استند إلى استشارات خبراء ألمان مختصين بمجال مراقبة جودة الهواء"، عاداً "الشبكة النواة الأساسية لمركز مراقبة جودة الهواء والذي يضم فريقاً متخصصاً بتحليل بيانات الهواء".