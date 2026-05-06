لا امطار والاتربة حاضرة وحرارة منخفضة قد تدفعنا لاغلاق المراوح

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى و الجنوبية ومقاربة في "، مبينة أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة خلال النهار في ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية إلى (40) كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة تكون مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأشارت إلى، أن "طقس يوم السبت القادم سيكون غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية"، موضحة ان "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة عدا الأقسام الغربية من البلاد فتكون جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عما سجل في اليوم السابق".