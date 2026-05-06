4 ملايين موظف بعضهم "بطالة مقنعة" وتحذيرات من وصول اعداد السكان لـ73 مليون
محليات
2026-05-06 | 05:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
532 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلن وزير التخطيط وكالة
خالد بتال
، اليوم الاربعاء، ان غالبية الموظفين هم من الاجهزة الامنية والعسكرية، فيما حذر من وصول اعداد السكان الى 73 مليون نسمة عام 2050.
وقال بتال خلال
المؤتمر العلمي
الأول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر في
العراق
، تحت شعار "تكامل المعرفة والسياسات.. نحو حلول عادلة ومستدامة تصنع الأثر" وتابعته
السومرية نيوز
،: إن "انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم، لاسيما بعد إجراء التعداد السكاني بمدة طويلة، إذ إن التوقيت مهم على مختلف المستويات".
وأوضح ان "التعاون بين وزارات التخطيط والتعليم العالي والعمل يعد خطوة مهمة، إذ إن عمل هذه الجهات تحت مظلة
المجلس الوزاري
للتنمية البشرية في الحكومة المقبلة من شأنه أن يحدث فرقاً في تشخيص المشكلات".
وأضاف ان "المسؤولية تقع على عاتق الوزارات القطاعية وباحثيها في تقديم المقترحات لصانع القرار، مستفيدين من البيانات المتوفرة لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة، اللتين لا يمكن فصلهما عن بعضهما وتأثيرهما في التنمية".
وأشار الى أن "العراق يقترب من الهبة الديموغرافية، ما يفرض تحدياً كبيراً يتمثل في توفير فرص العمل، خاصة مع ارتفاع معدلات النمو السكاني"، مبينا ان "التقديرات تشير الى وصول عدد السكان لنحو 73 مليون نسمة بحلول عام 2050، في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب الاعداد المتزايدة من القوى العاملة".
وأردف ان "عدد الموظفين في العراق يقارب 4 ملايين، 62% منهم ضمن
الأجهزة الأمنية
والعسكرية، والنسبة الأخرى الكثير منهم عبارة عن كم وليس نوعاً، الأمر الذي يتطلب مراجعة حقيقية في النوعية".
ولفت الى ان "المشكلات المتداخلة تتطلب تحليلاً معمقاً وإعادة النظر في واقع القطاع الحكومي"، منوهاً بأن "المؤتمر يمثل منصة وطنية للحوار المشترك بين الجهات المعنية".
ودعا الى "تقديم دراسات تسهم في تشخيص الخلل ووضع الحلول"، مشدداً على "أهمية وجود ترابط وعمل مشترك بين وزارات التخطيط والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية للحد من البطالة".
ناس وناس
