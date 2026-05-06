4 ملايين موظف بعضهم "بطالة مقنعة" وتحذيرات من وصول اعداد السكان لـ73 مليون

وقال بتال خلال الأول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر في ، تحت شعار "تكامل المعرفة والسياسات.. نحو حلول عادلة ومستدامة تصنع الأثر" وتابعته ،: إن "انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم، لاسيما بعد إجراء التعداد السكاني بمدة طويلة، إذ إن التوقيت مهم على مختلف المستويات".وأوضح ان "التعاون بين وزارات التخطيط والتعليم العالي والعمل يعد خطوة مهمة، إذ إن عمل هذه الجهات تحت مظلة للتنمية البشرية في الحكومة المقبلة من شأنه أن يحدث فرقاً في تشخيص المشكلات".وأضاف ان "المسؤولية تقع على عاتق الوزارات القطاعية وباحثيها في تقديم المقترحات لصانع القرار، مستفيدين من البيانات المتوفرة لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة، اللتين لا يمكن فصلهما عن بعضهما وتأثيرهما في التنمية".وأشار الى أن "العراق يقترب من الهبة الديموغرافية، ما يفرض تحدياً كبيراً يتمثل في توفير فرص العمل، خاصة مع ارتفاع معدلات النمو السكاني"، مبينا ان "التقديرات تشير الى وصول عدد السكان لنحو 73 مليون نسمة بحلول عام 2050، في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب الاعداد المتزايدة من القوى العاملة".وأردف ان "عدد الموظفين في العراق يقارب 4 ملايين، 62% منهم ضمن والعسكرية، والنسبة الأخرى الكثير منهم عبارة عن كم وليس نوعاً، الأمر الذي يتطلب مراجعة حقيقية في النوعية".ولفت الى ان "المشكلات المتداخلة تتطلب تحليلاً معمقاً وإعادة النظر في واقع القطاع الحكومي"، منوهاً بأن "المؤتمر يمثل منصة وطنية للحوار المشترك بين الجهات المعنية".ودعا الى "تقديم دراسات تسهم في تشخيص الخلل ووضع الحلول"، مشدداً على "أهمية وجود ترابط وعمل مشترك بين وزارات التخطيط والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية للحد من البطالة".