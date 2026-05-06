بعد سب الذات الالهية والتجاوز على المقدسات.. تربية البصرة تفصل طلبة ظهروا بمقطع فيديو

وقالت المديرية في بيان ورد لـ انها "قررت فصل طلبة ثانوية السفير الأهلية وذلك على خلفية ظهورهم في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة وتطاولاً على الذات الإلهية والرسول الأعظم والأئمة الأطهار (عليهم السلام)".واضافت انه "فور رصد المحتوى المسيء، وجهت المديرية بفتح تحقيق عاجل وفوري للوقوف على ملابسات الحادثة. وبناءً على نتائج التحقيق وتوصيات ، صدرت القرارات التالية:الفصل الدراسي: قرر مجلس انضباط المدرسة فصل الطلبة المعنيين للعام الدراسي الحالي.عقوبات السلوك: خصم 15 درجة من درجة السلوك الخاصة بالطلبة كإجراء تربوي حازم.النقل التأديبي: صدر قرار بنقل هؤلاء الطلبة إلى مدارس أخرى خارج مدرستهم الحالية.وتابعت ان " لتربية (وكالة) صادق على هذه القرارات كافة لتنفيذها بشكل فوري"، مؤكدة أن "المؤسسة التربوية لن تتهاون مطلقاً مع أي سلوك يمس الثوابت الدينية أو الأخلاقية للمجتمع العراقي".وذكرت ان "هذه الإجراءات تأتي لضمان الحفاظ على قدسية المؤسسة التعليمية، وليكون هؤلاء الطلبة عبرة لكل من يحاول التجاوز على القيم والمقدسات، مع التأكيد على ضرورة التزام أبنائنا وبناتنا بقواعد السلوك القويم والذوق العام "، مشددة "على الدور الرقابي لإدارات المدارس وأولياء الأمور في متابعة سلوك الأبناء، خاصة فيما يتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات الدخيلة على بيئتنا التربوية".