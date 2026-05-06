الدخول الشامل للطلاب على طاولة هيئة الرأي

وقالت عضو اللجنة زليخة إلياس، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمشاركة أعضاء اللجنة في ، وتابعته ، إن "لجنة التربية النيابية عقدت اجتماعاً لمناقشة ملف الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية في الدور الثاني".وأضافت أن "المقترح يشمل طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي والمهني بنوعيه "المنتظم والخارجي"، فضلاً عن الطلبة الراسبين في الدور الأول وغير الداخلين فيه"، مشيرة إلى أن "اللجنة سترفع المقترح إلى في لاتخاذ القرار المناسب بشأن شمول طلبة المراحل المنتهية بالدخول الشامل".وأظهرت وثيقة موقعة من لجنة التربية النيابية وموجهة إلى رئاسة ، بهدف ادراج فقرة "الدخول الشامل" لطلبة الدراسة الخارجية ضمن جدول أعمال المجلس للسنة الدراسية 2025 ـ 2026.وعزت اللجنة طلبها، بأنه سيكون دعماً للعملية التربوية والتعليمية وتعزيزاً لفرص الطلبة في استكمال دراستهم.