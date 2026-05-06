في بابل.. اعتداء على مدير الموارد أثناء إزالة بحيرات سمك متجاوزة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "مدير الموارد المائية في مثنى الوطيفي تعرّض، اليوم، إلى اعتداء من قبل متجاوزين وخارجين عن القانون، وذلك أثناء قيامه بتنفيذ واجب رسمي لإزالة بحيرات أسماك متجاوزة، استناداً إلى توجيهات وزير الموارد المائية".واضافت أن "الاعتداء يمثل تعدياً صارخاً على هيبة الدولة ومؤسساتها"، مؤكدة "ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يحاول عرقلة عمل الدوائر الحكومية أو التجاوز على كوادرها أثناء أداء واجبهم".وأشادت بـ"الدور الكبير للقضاء العراقي العادل"، متقدمة بالشكر والتقدير إلى القوات الأمنية، لسرعة استجابتها ومهنيتها العالية في التعامل مع الحادث".وبينت أنه "تم إصدار أوامر قبض بحق المتجاوزين، تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".