يزيد عددهم عن 19 الف حاجا.. بعثة الحج تعلن ارتفاع عدد الحجاج المتواجدين بالديار المقدسة

وذكرت البعثة في بيان ورد لـ ، ، ان "(19140) حاجا موزعين بواقع (11750) حاجاً في و(7390) حاجاً في المكرمة، يتواجدون الآن في الديار ، تم تفويجهم برا وجوا في ظل تنظيم متكامل وانسيابية عالية".وأكدت البعثة أن "عمليات نقل الحجاج تسير بانسيابية واضحة وفق خطط مدروسة يشرف عليها الشيخ ، رغم التحديات والصعوبات اللوجستية، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر العاملة على مدار الساعة لضمان راحة الحجاج وسلامتهم منذ لحظة وصولهم وحتى استقرارهم في مقار إقامتهم".وأشادت "البعثة بالتعاون المثمر مع الجهات الساندة، مثمنةً الدور الكبير الذي تقدمه السلطات المختصة في ، وعلى رأسها ، لما توفره من تسهيلات وخدمات أسهمت بشكل فاعل في إنجاح خطط التفويج وتقديم أفضل الخدمات لضيوف ".وجددت بعثة "التزامها بمواصلة العمل بأعلى مستويات التنسيق والتنظيم، بما يضمن وصول جميع الحجاج العراقيين وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة".