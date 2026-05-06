الإطاحة بمتهم انتحال صفة ضابط وشقيق احد المسؤولين في الديوانية

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه " من خلال الجهد الاستخباري والمتابعة الميدانية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المتمثلة بـ( بخلية الاستخبارية في وبالاشتراك مع استخبارات ومكافحة الارهاب المحافظة ) من إلقاء القبض على متهم مطلوب الى مديرية الجرائم المعلوماتية وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، وذلك لقيامه بانتـ.ـحال صفة ضابط في احدى الوزارات، اضافة إلى انتحاله صفة شقيق أحد المسـؤولين، واستغلال ذلك في الاحتيال على المواطنين عبر وعود بتعيينهم او إسناد مناصب لهمأو نقلهم ضمن دوائر مختلفة مقابل مبالغ مالية".وتابعت، انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا، واحالته الى الجهات التحقيقية المختصة تمهيداً لمثوله امام القضاء".