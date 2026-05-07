‏‏"طمع وجشع".. اسباب ارتفاع البيض في العراق

‏وقال مدير قسم مراقبة الأسعار في الوزارة جاسم في تصريح للصحيفة لرسمية وتابعته ، إن "موضوع ارتفاع أسعار البيض ناجم عن احتكار وطمع وجشع من أصحاب مشاريع الدواجن، وليس التجار، إذ تم اتخاذ ذريعة من قبلهم تتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف على الرغم من أن الزيادة ليست كبيرة".‏وأضاف أن "الوزارة فتحت باب استيراد البيض باستثناء الدول المحظورة بهدف كسر الاحتكار وتحقيق توازن في السوق"، مشيرا الى أن "الإنتاج المحلي من البيض متوفر ولا توجد فيه مشكلة حقيقية، إلا أن بعض الجهات المسيطرة على مشاريع الدواجن لجأت إلى رفع الأسعار لتحقيق أرباح أكبر".وأكد أن "فتح الاستيراد سيؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل تدريجي"، لافتا الى أن "نسبة المفروضة على الأعلاف تبلغ 30 بالمئة، ومع ذلك فان تأثيرها في الأسعار ليس بالمستوى الذي يبرر الارتفاع الحالي".وأكد أن "الإجراءات الأخيرة ستجبر أصحاب المشاريع على خفض الأسعار خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "الوزارة تتابع بشكل مستمر حركة الأسواق وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك".وبين ان "المؤشرات الحالية تؤكد أن أسعار البيض ستشهد تراجعاً قريباً مع دخول كميات مستوردة إلى السوق".