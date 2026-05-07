العراق يستعد للربط مع تركيا كهربائيا

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "مشروع الربط الكهربائي مع الجانب التركي من المقرر أن يتم ادخاله إلى الخدمة خلال المدة القليلة المقبلة، لاسيما بعد إنجاز الأعمال الفنية والهندسية بالكامل، ولم تتبق إلا أمور إدارية تتعلق بآلية التشغيل الفعلي".وأوضح أن "المشروع سيؤمن إضافة نحو 600 ميغاواط إلى منظومة الطاقة الوطنية ما سيعزز استقرارها خلال ذروة الأحمال الصيفية".وأضاف أن "المشروع سيرفد المنظومة الوطنية بطاقات إنتاجية جديدة، كما أن هناك مشاريع ربط أخرى مع دول الجوار ستعزز أيضاً إنتاج الطاقة في البلاد وتحقق استقراراً واضحاً بالمنظومة مع الدخول بذروة الأحمال الصيفية، متوقعاً أن يتجاوز الطلب على الطاقة فعلياً في البلاد الـ 60 ألف ميغاواط".يشار إلى أن وزارة الكهرباء كانت قد وصلت خلال الشهر الماضي إلى عتبة إنتاج تبلغ 28 ألف ميغاواط عبر محطاتها المنتشرة في عموم البلاد.