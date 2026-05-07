توزيع 10 آلاف قطعة أرض لهذه الفئة من الموظفين

وقال المشرف على إدارة مدينة ، كوهدار شيخو، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "عملية توزيع الأراضي ستجري وفق آليات شفافة ومعايير قانونية واضحة تضمن العدالة بين المستحقين، بالاعتماد على الوظيفي والضوابط المعتمدة من قبل حكومة الإقليم".وأوضح أن "المرحلة الأولى من التوزيع ستبدأ بإجراء قرعة علنية في موقع بلدية زاخو، بهدف ضمان النزاهة والشفافية في اختيار المستفيدين، ومنع أي حالات تلاعب أو استثناءات".وبيّن شيخو أن "الخطة تتضمن توزيع ما بين 200 إلى 300 قطعة أرض يومياً على مدى خمسة أشهر، بما يفضي إلى توزيع نحو 10 آلاف قطعة سكنية مخصصة للموظفين، ضمن أربع مناطق محددة داخل إدارة زاخو المستقلة".وأضاف أن "مساحة القطعة الواحدة تبلغ نحو 200 ، ما يمنح الموظفين فرصة لبناء مساكنهم الخاصة"، لافتاً إلى أن "المشروع يأتي ضمن توجه حكومي لمعالجة أزمة السكن وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن شريحة الموظفين".