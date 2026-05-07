بالصور.. كارثة في مدينة الديوانية والحصيلة 7 ضحايا

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "في فاجعة إنسانية مؤلمة، نجحت فرق الدفاع المدني في من إتمام عملية انتشال مريرة لسبعة ضحايا، فارقوا الحياة إثر حادث اصطدام مروع وقع في قضاء البدير بين مركبة صالون (يوكن) وشاحنة حمل (تريلة)".واضافت ان "الفرق سارعت بمهنية عالية ممزوجة بمشاعر الأسى، إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث بذلت جهوداً استثنائية لإخلاء الجثامين من بين حطام المركبتين، ليتم نقلهم لاحقاً إلى دائرة الطب العدلي وفق الأطر القانونية المتبعة".