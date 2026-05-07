الفرصة المطرية الاخيرة في العراق.. 8 مئوية في هذه المحافظة

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم في مع فرصة لزخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية"، مبينا أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً يتحول إلى غائم جزئي ليلاً في أغلب مدن البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق".وأشار إلى، أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية الى (40) كم/ساعة مسببة تصاعد غبار محلي خفيفاً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في "، لافتا الى أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الاثنين، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم يتحول ليلاً إلى غائم جزئي في أغلب مدن البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق".