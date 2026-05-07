الزيدي والعامري يؤكدان ضرورة تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية للمضي بتشكيل الحكومة

وقال لرئيس ، في بيان: إن " المكلف علي فالح التقى، الأمين العام لمنظمة ".وأضاف أنه "جرى- خلال اللقاء- التباحث في مستجدات الأوضاع في البلاد، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها الوزاري"، لافتًا إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة تعزيز التفاهمات بين القوى السياسية الوطنية واعتماد مبدأ الشراكة للمضي بإكمال استحقاق تشكيلها، وبما يحقق مصالح أبناء الشعب العراقي".