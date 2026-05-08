التعليم تعلن قبول أكثر من 5 آلاف طالب أجنبي على برنامج "ادرس في العراق"

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، إن "برنامج (ادرس في العراق)، ومنذ لحظة إطلاقه العام 2023، وما تلاه من نسخ وصولاً الى النسخة الثالثة، وحالياً إطلاق النسخة الرابعة، حقق قبول أكثر من 5 آلاف طالب موزعين بين 60 جنسية حول العالم"، بحسب .وأضاف، أن "طموح النسخة الرابعة لا يقل عن النسخ السابقة، إذ تمثل هذه المبادرة فرصة مهمة تستقطب من خلالها الجامعات العراقية، الطلبة الدوليين بمختلف البرامج على مستوى الدراسات الأولية والعليا"، مبيناً أن "المؤشرات الخاصة بالتفاعل مع البرنامج تشهد تصاعداً مستمراً على مستوى الطلبة الدوليين".وأشار الى أن "الجامعات العراقية تمتلك تاريخاً طويلاً من العطاء، فضلاً عن الحضور الحالي في التصنيفات العالمية والبحث العلمي، والتفاعل الدولي، واعتماد السياقات الأكاديمية الحديثة، ابتداء من اعتماد عملية ، فضلاً عن الانفتاح على الشراكات مع المؤسسات العالمية".وتابع أن "هذه المعطيات والمرتكزات العلمية، الى جانب حصول على الاعتماد الدولي للمجلس الوطني لكليات الطب، والاعتراف الدولي من للتعليم الطبي، عززت السمعة للجامعات العراقية، ما يجعلها هدفاً للطلبة الدوليين الراغبين بالالتحاق بهذه البيئة التعليمية التي تعتمد الجودة والأكاديمية في تقديم الخبرات والمادة العلمية".ولفت الى أن "التقديم للدراسات العليا أُطلق قبل يومين ويستمر حتى تموز المقبل، فيما يستمر التقديم للدراسات الأولية عبر منصة (ادرس في العراق) حتى أيلول المقبل"، منوهاً بأن "جميع الجامعات العراقية المشاركة تقدم منحاً مجانية وأخرى غير مجانية، مع تشكيل لجان لتدقيق ملفات المقبولين".وأكد أن "المؤشرات الحالية إيجابية، لاسيما على مستوى الدراسات العليا، إذ نلاحظ تفاعلاً كبيراً من الطلبة الدوليين مع البيئة التعليمية في العراق، وإعجاباً بما تقدمه الجامعات من مناهج متقدمة".