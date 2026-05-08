النزاهـة تضـبط 8 مـوظفـين لمخالفـة واجـبات وظيفـتهم في النجف الأشرف

الهيئة أشارت في بيان إلى أنَّ "فريق العمل المؤلف من شعبة الضبط والتحرّي في مكتب تحقيق ، الذي انتقل إلى إحدى دوائر البلديَّة، تمكَّن من ضبط معاون مُدير البلديَّة والمساح؛ على خلفيَّة تنظيم كشفٍ وهميٍّ على أحد العقارات المُهمَّة خلافاً للواقع؛ بغية تسجيلها باسم أحد الأشخاص، بدلاً من بيعها في المُزايدة العلنيَّة لتعظيم واردات البلديَّة، مُنوّهةً أنَّ العقار عبارةٌ عن عرصةٍ فارغةٍ."وأضافت إنَّه، "في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ ضبط (8) من المسؤولين ومُوظفي لجنة المُشتريات في معمل سمنت النجف؛ إثر كشف تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في بالمُحافظة قيامهم بشراء وتجهيز مواد بناء بمبلغ (96) مليون دينار"، مُوضحةً "وجود مغالاةٍ في أسعار الشراء، فضلاً عن قيامهم بتجزئة المُشتريات على المادة نفسها".وتابعت إنَّه "تمَّ عرض المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بناءً على أحكام المادتين (331/340) من قانون العقوبات، أمام قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".