سكران يتشاجر مع ابن عمه ويصيب ضابط ومنتسب وينتحر

وذكرت القيادة في بيان، ورد للسومرية نيوز، انه "ورد اليوم الجمعة إخبارُ إلى قسم شرطة الأمين عن طريق مديرية الاستجابة والسيطرة (911)، يفيد بوجود مشاجرة داخل أحد المنازل ضمن منطقة الأمين، ناجمة عن خلاف عائلي بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة أحد أطراف المشاجرة بطلق ناري من قبل ابن عمه، الذي كان بحالة سُكر وتعاطٍ حسب المعلومات الأولية".وتابعت، انه "بِناءً على ذلك، توجهت المتمثلة ب (آمر المنطقة الأمنية مدير قسم شرطة الأمين، ومفارز المختص، ودوريات النجدة) إلى محل الحادث، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".واكملت، انه "أثناء محاولة تنفيذ أمر القبض على الطرف الآخر الذي تحمن داخل إحدى غرف المنزل، وبعد التفاوض معه لتسليم نفسه، قام بإطلاق النار باتجاه القوة المنفذة، مما أدى إلى إصابة ضابط مركز شرطة الأمين ومنتسبٍ آخر من المركز ذاته، وبعدها أقدم المتهم على الانتحار".واشارت الى ان " وجه بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتبيان أسبابه بشكل مفصل".