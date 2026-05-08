القبض على متهم دهس امرأة مسنة وركنها على الجزرة الوسطية وهرب بالكاظمية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة اللواء الحقوقي حمد، ونظراً لأهمية الحادث، شُكّل فريق عمل مشترك من قسم شرطة وقاطع نجدة التاجي، تمكنت من خلاله مفارز قيادة شرطة بغداد الكرخ من كشف ملابسات حادث دهس امرأة مسنّة ضمن ، بعد أن لاذ المتهم بالفرار تاركاً الضحية على الجزيرة الوسطية، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها".وتابعت انه "فور ورود المعلومات، باشرت مفارز قسمي شرطة التاجي والكاظمية، ونجدة التاجي والكاظمية، ومفارز مكافحة الإجرام، وبإسناد من تشكيلات المنطقة الأمنية لمدينة التاجي، بإجراءات ميدانية مكثفة شملت البحث والتحري وجمع المعلومات ومتابعة خط سير العجلة، حيث أثمرت الجهود الأمنية، وخلال وقت قياسي، عن التوصل إلى هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، فضلاً عن ضبط العجلة المستخدمة في الحادث".وأكدت، أن "العمل الأمني المهني والمتابعة المستمرة لمنتسبيها الأبطال أثبتا مجدداً أن أي جريمة لن تبقى مجهولة، وأن يد القانون ستطال كل من يحاول الفرار من العدالة".