هل اتصالاتنا وحساباتنا الشخصية مراقبة من قبل الداخلية.. توضيح رسمي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنها "تنفي جملة وتفصيلاً ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم البدء بالعمل بنظام اتصالات جديد يتيح مراقبة المكالمات الهاتفية أو الرسائل عبر تطبيقات ، ، تليجرام وغيرها".واكدت الوزارة أن "هذه الأنباء هي إشاعات لا أساس لها من ، وتندرج ضمن محاولات إثارة القلق وتضليل الرأي العام".