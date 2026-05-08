البرلمان يصدر توضيحاً بشأن عدد الاعضاء المشاركين في الحج

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، انه "في الوقت الذي جرى تداول أرقام ومعلومات غير دقيقة بشأن أعداد أعضاء المشاركين في موسم الحالي، نؤكد أن العدد الصحيح يبلغ (29) نائباً فقط، جزء منهم أعضاء من جرى إيفادهم بمهامَّ رسمية مرتبطة بمتابعة شؤون الحجّاج العراقيين والإجراءات التنظيمية الخاصة بموسم الحج، وآخرون انطبقت عليهم شروط الحج وظهرت أسماؤهم ضمن القرعة الرسمية قبل فوزهم بعضوية مجلس النواب".واوضح البيان، أن "الأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى معلومات رسمية، لذلك ندعو إلى توخي الدقة واعتماد البيانات الصادرة عن الجهات المختصة، احتراماً للرأي العام وحرصاً على تداول المعلومات الصحيحة".