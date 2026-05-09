تصل للترحيل والمنع.. تعرف على عقوبات مخالفة أنظمة الحج

وأكدت في بيان لها اليوم السبت على أن "الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة ، داعية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف ، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها.وتفرض السلطات في السعودية غرامة مالية قدرها 100 ألف في حالات محددة تتعلق بمخالفة أنظمة الحج.وتأتي هذه الغرامة الصارمة في إطار جهود وزارة الداخلية لتنظيم موسم الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن.وتشمل أبرز الحالات التي تستوجب تطبيق غرامة الـ 100 ألف ريال، وترحيل إلى بلدانهم، مع المنع من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات، مخالفات تأشيرات الحج وإيواء حاملي تأشيرات الزيارة وإيواء أو التستر على حاملي تأشيرات الزيارة (بمختلف أنواعها) في أي مسكن، أو تقديم المساعدة لهم للبقاء في المكرمة أو المشاعر .وتفرض الغرامة بحق كل من يتقدم بطلب إصدار "تأشيرة زيارة" لشخص يحاول أو يقوم بأداء فريضة الحج دون تصريح رسمي.وتطبق الغرامة على كل من يثبت نقله لأشخاص يحملون تأشيرات زيارة بقصد توصيلهم إلى مكة أو المشاعر المقدسة دون الحصول على تصريح حج.