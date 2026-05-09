توضيح من مجلس الخدمة: تعيينات الخريجين بانتظار موازنة 2026

وقال المتحدث الرسمي باسم فاضل ، إن "الأخبار المتداولة عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل أجور مالية هي أخبار مزيفة تقودها شبكات وصفحات مشبوهة تستغل حاجة الباحثين عن التوظيف"، بحسب .وأوضح أن " الاتحادي أكمل جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والأوائل، إلا أن عملية الإطلاق لا تزال متوقفة على إقرار لعام 2026 وما سيتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية وتوجهات الحكومة في ملف التوظيف".وأضاف أن "المجلس ينفي بشكل قاطع إطلاق أي استمارات تخص تعيين القدامى"، مؤكداً أن "هذه الشريحة تحتاج إلى تشريع قانوني خاص يصدر من ، وأن أي جهات أو صفحات تدّعي فتح استمارات لهم مقابل أجور مالية تمارس أعمال احتيال يعاقب عليها القانون".وأشار الغراوي إلى أن "المجلس سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصفحات والجهات المشبوهة التي تقوم بابتزاز المواطنين واستغلالهم من خلال نشر روابط واستمارات وهمية"، داعياً الخريجين إلى "توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية".ونوه إلى "ضرورة متابعة الأخبار والتعليمات حصراً عبر الصفحات الرسمية التابعة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وعدم الانجرار وراء الصفحات الوهمية أو شبكات المحتالين والمبتزين التي تستهدف الخريجين والباحثين عن فرص العمل".