22 مليون نخلة في العراق والزهدي الاكثر تصديرا

وقال وكيل الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "قطاع النخيل والتمور في يعد أحد القطاعات الزراعية المهمة اقتصادياً لما يمتلكه من ميزات تنافسية في الأسواق العالمية"، لافتاً الى أن "صنف الزهدي يعد الأكثر غزارة في الإنتاج وأعلى كميات تمور مصدرة للخارج بالإضافة الى أصناف التمور الأخرى والتي تتجاوز 600 صنف من التمور محلياً".وأضاف أن "صنف الزهدي يعد الصنف الأول للعديد من الصناعات التحويلية للتمور في العراق، مثل إنتاج الدبس والحلويات وعجينة التمر والتي تشكل قيمة اقتصادية مضافة"، مبيناً أن "قطاع النخيل والتمر في العراق شهد اهتماماً كبيراً من قبل والجهات القطاعية الأخرى، خاصة بعد ادخال تقنيات الزراعة النسيجية، وأيضاً استمرار المكافحة الأرضية والمكافحة الجوية لمكافحة حشرات الدوباس والسوسة الحمراء".وتابع سهر أنه "نتيجة لهذا الاهتمام والتوسع الذي حدث في زراعة البساتين بطرق الري الحديثة والتنقيط وما نتج عنه زيادة عدد أشجار النخيل الى أكثر من 22 مليون نخلة ارتفعت الصادرات في عام 2025 الى 600 ألف طن من التمور يضاف لها تصدير أكثر من 100 ألف طن من عجينة التمر والتي بمجملها توفر عملة صعبة للبلد ومصدر داخل لأصحاب البساتين".