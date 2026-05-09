السيد الصدر يصدر حزمة توجيهات تنظيمية بشأن سرايا السلام والإعاشة والخروقات

وذكر بيان صادر عن في ، أن تابع ما ورد من توصيات اللجنة، ومنها تشكيل لجنة لمتابعة الخروقات المتعلقة بالمظاهر المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن الأوامر المركزية، فضلاً عن ملف تسليم العجلات التابعة لقيادات سرايا السلام وما دون الكوادر المتقدمة.وفيما يخص فقرة رفع قوائم بأسماء قيادات سرايا السلام وعوائلهم إلى دائرة العامة، علّق السيد ، بالقول: “عجّلوا بذلك”.كما تناولت اللجنة فقرة تتعلق بحضور قيادات سرايا السلام إلى الدروس الأخلاقية والدينية والوطنية، حيث أكد: “على أن لا يتم التعطيل في العطلة ومحرم إلا عيد الأضحى”.إلى ذلك، أطلعت اللجنة السيد الصدر على ملف التحقيق مع الإعاشة واستدعاء المسؤول عنها والكوادر التابعة له، ليكون توجيهه: “استدعاء للحنانة فوراً”.وفي ما يتعلق بآلية تقديم الشكاوى، وبخصوص ما جاء بضرورة إرفاقها بالدليل القاطع، أكد الصدر أن ذلك يخص ملف الإعاشة حصراً، مضيفاً: “وإلا فيُعاقب المشتكي”.