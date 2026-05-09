مجلس الخدمة: التعيين يشمل البكالوريوس والدبلوم.. لكن الامر متوقف على الموازنة

وقال المتحدث باسم المجلس ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن المجلس يعتمد الاحتياجات الوظيفية التي ترفعها مؤسسات الدولة، محذراً من حصر التعيينات بفئات محددة لما قد يسببه من أعباء مالية واختلال في هيكل الوظيفة العامة.واشار إلى أن إطلاق الدرجات الوظيفية مرتبط بما يتضمنه والسياسة الحكومية الخاصة بالتوظيف.