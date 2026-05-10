إعفاء المشمولين بالضمان الصحي من أجور الغسيل الكلوي

وقال مدير عام في الوزارة، علي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "الوزارة قررت إعفاء مرضى الغسيل الكلوي من الأجور المالية المتعلقة بالمراجعات والمعالجة والتداخلات الجراحية في مراكز الديلزة".وأوضح أن "الإجراء يأتي لتعزيز ثقة المراجعين والمرضى بمشروع الضمان الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة في هذا المجال، مشيراً إلى اطلاق هيئة الضمان، البطاقة الصحية الذكية ضمن منصة (ضماني) الرقمية، وبالتالي الانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني تنفيذاً لبرنامج أتمتة الإدارات والعمليات في ".وأكد عبيد أن "البطاقة الإلكترونية (ضماني) تعد من أهم الأنظمة الرقمية التي تم إطلاقها فعلياً، وتمثل نقلة نوعية في مجال أتمتة الإجراءات والأعمال الإدارية والتنظيمية داخل عموماً وهيئة الضمان بشكل خاص، إذ تتضمن التاريخ المرضي لكل مشمول، وكذلك التحاليل الطبية والأدوية التي يتلقاها".