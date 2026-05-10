التعليم تطلق التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنها "تعلن إطلاق إجراءات التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا للعام الدراسي 2026/2025، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2026/5/10 ولغاية 2026/6/11 على وفق ضوابط التقديم والقبول المعتمدة".وتابعت، أنه "تبلغ برامج الدراسات العليا المفتوحة للتقديم (2577) ألفين وخمسمئة وسبعة وسبعين برنامجا دراسيا في والماجستير والدبلوم العالي ضمن التخصصات العلمية والإنسانية".ودعت الوزارة الطلبة إلى "استيفاء متطلبات التقديم والاستعداد العلمي للامتحان التنافسي الذي سيجرى يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/30".