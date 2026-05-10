في بغداد.. غلق صالة للقمار والقبض على اربعة مخالفين بداخلها

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، أنه "من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للفنادق والقاعات والمطاعم، تمكنت قطعاتنا في (الفرقة الاولى) شرطة أتحادية بالإشتراك مع مفارز من (مديرية الامن السياحي مديرية الاقامة والجنسية) بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من غلق صالة تمارس فيها لعبة القمار "المراهنة".وتابع البيان: "كما تم إلقاء القبض على (اربعة) مخالفين بداخلها وبالجرم المشهود، بالاضافة الى ضبط 90 جهاز للعب القمار وادوات اخرى وذلك ضمن منطقة (الكرادة) بجانب ".وأشار إلى، أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".