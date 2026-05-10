البصرة تنتظر "ساعة الصفر": عودة مرتقبة للشركات النفطية العالمية

وقالت عضو اللجنة، حوراء إنه من المتوقع أن تعاود الشركات النفطية الأجنبية والمحلية عملها بشكل تدريجي في خلال الفترة القريبة، خصوصاً بعد الاستتباب الأمني وعودة حركة التصدير من الموانئ الجنوبية.واستدركت، أن عودة العمل بشكل كامل تعتمد على عاملين رئيسيين الأول ضمانات الأمن الميداني للشركات والملاكات الأجنبية، والثاني استقرار الملاحة والتصدير بشكل عام، فضلاً عن تحسن الأوضاع وعودة الملاحة الطبيعية في كون أغلب صادرات النفط تمر عبره.وبينت الموسوي، أنه من ناحية الإنتاج فإن والشركات النفطية أعلنت استعدادها للعمل والإنتاج والاستخراج حال فتح مضيق هرمز بشكل نهائي وطبيعي.وتابعت أن قطاع النفط في البصرة لم يتوقف بالكامل، بل استمر بالإنتاج عبر الملاكات المحلية، فيما كانت إجراءات الانسحاب احترازية أكثر من كونها انسحاباً بشكل دائم.وأوضحت المتحدث، أنه مع تحسن الاستقرار، فإن الشركات ستتجه تدريجياً لإعادة الخبراء واستئناف مشاريع التطوير والاستثمار، لأن البصرة تمثل القلب النفطي للعراق ولا يمكن للشركات العالمية التخلي عن استثماراتها الإستراتيجية فيها.من جانبه قال الخبير النفطي كوفند شيرواني، إن أغلب عقود الشركات الأجنبية تعتمد على تطوير الإنتاج النفطي في الحقول التي تعاقدت معها، وبعد قرار الوزارة بإيقاف التصدير في موانئ البصرة انخفض الإنتاج من 4.2 مليون برميل يومياً إلى 1.4 مليون برميل يومياً.ويرى شيرواني أنه بعد توفر الظروف الآمنة للشركات لن يكون هنالك مبرر للعمل في زيادة الإنتاج إن لم يكن هنالك مجال للتصدير، مشيراً إلى أنه بعد عودة الأمور لطبيعتها في وفتح مضيق هرمز ومنافذ التصدير يصبح بإمكان العودة إلى معدلات الإنتاج السابقة وربما أعلى منها ويمكن للشركات العودة للعمل.