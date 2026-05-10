اعلاميون وناشطون يطالبون باطلاق سراح سالم الشيخ زاجي

– محليات

طالب اعلاميون وصحفيون وناشطون، اليوم الاحد، باطلاق سراح الصحفي مدير وكالة ABC سالم الشيخ زاجي الذي تم توقيفه داخل أحد مراكز الشرطة في ، على خلفية نشر صحفي.



وعقب انتشار نبأ توقيفه، تصاعدت مطالبات من صحفيين وإعلاميين وحقوقيين ونشطاء بضرورة إطلاق سراحه، مؤكدين أهمية "حماية حرية التعبير والعمل الصحفي في ".

وذكر مدونون وناشطون، أن "الجهات المعنية تتحدث باستمرار عن دعم حرية التعبير والصحافة وإقامة المؤتمرات الخاصة بذلك، في وقت يتعرض فيه صحفيون للتوقيف بسبب النشر".

كما دعا ناشطون إلى تدخل ، من أجل "إنقاذ ما تبقى من حرية التعبير في العراق وضمان أثناء أداء عمله". وقال المصدر لـ ، إن "الصحفي سالم الشيخ زاجي جرى توقيفه في أحد مراكز شرطة على خلفية قضية تتعلق بنشر صحفي".وعقب انتشار نبأ توقيفه، تصاعدت مطالبات من صحفيين وإعلاميين وحقوقيين ونشطاء بضرورة إطلاق سراحه، مؤكدين أهمية "حماية حرية التعبير والعمل الصحفي في ".وذكر مدونون وناشطون، أن "الجهات المعنية تتحدث باستمرار عن دعم حرية التعبير والصحافة وإقامة المؤتمرات الخاصة بذلك، في وقت يتعرض فيه صحفيون للتوقيف بسبب النشر".كما دعا ناشطون إلى تدخل ، من أجل "إنقاذ ما تبقى من حرية التعبير في العراق وضمان أثناء أداء عمله".

فيما اكدت النائبة ان "توقيف الصحافي سالم الشيخ على خلفية نشر وكالةٍ إعلامية التي يرأسها خبراً يتعلق بسوء إدارة إحدى الشركات، يُعدّ إجراءً يتعارض مع مبادئ حرية التعبير والعمل الصحافي المكفولة دستورياً وقانونياً"، مؤكدة "أهمية احترام دور الإعلام في نقل المعلومات وكشف الحقائق ضمن الأطر المهنية والقانونية".

وتابعت "سنعمل بالتعاون مع العراقيين على متابعة القضية والتدخل من أجل ضمان احترام حرية الصحافة وحماية الصحافيين من أي إجراءات تحدّ من أداء مهامهم المهنية".