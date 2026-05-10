بغداد.. المباشرة بتأهيل الجسر الدوار شعلة – تاجي وصيانة شارع المنظور

وقال الوكيل البلدي للأمانة، ، إن "أمانة ، باشرت بقشط الجسر الدوار (شعلة ـ تاجي) لغرض تأهيله وإصلاح الجوينات"، مبيناً ان "الأعمال تشمل أيضاً شارع المنظور الممتد الى وصولاً الى الدوار"، بحسب .وأوضح ان "الحملة مستمرة منذ أربعة أيام، وشملت تأهيل الشارع وصولاً الى الجسر".وأضاف، ان "الأعمال الحالية تتضمن قشط الجسر وإصلاح الجوينات وإجراء أعمال التعديل والصيانة خلال هذه الفترة"، مشيراً الى ان "الجهود تنفذها بلدية بإشراف ، ، وبمشاركة المعاونين ومدراء الأقسام والكوادر المتقدمة".وأكد ان "الحملة تتضمن أعمال تنظيف وزراعة وصيانة شاملة"، منوهاً بأن "الأعمال ستستمر ليومين إضافيين لحين استكمال تأهيل الجسر الدوار".