هيئة الاعلام تقرر منع الإعلامي فريد مجيد من الظهور بوسائل الإعلام لمدة 30 يوما

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي (65) لسنة 2004 النافذ، وبناء على تقرير الرصد الإعلامي في دائرة التنظيم الإعلامي المتعلقة بتصريحات (فريد مجيد)، خلال مشاركته في برنامج (كوورة) الذي تم بثه عبر الفضائية التي تضمنت إساءة ومساساً بالذات الإلهية وبما يشكل مخالفة لمواد لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة، تقرر منع الظهور الإعلامي لفريد مجيد في جميع وسائل الإعلام العراقية والمحلية والاجنيبة العاملة في لمدة 30 يوما من تاريخ صدور اعمامنا هذا".واضافت "تتحمل الجهات المخالفة كافة التبعات القانونية المترتبة في حال الاستضافة".