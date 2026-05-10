السوداني: الحكومة حريصة على الاراضي الزراعية وعدم تحويلها إلى مشاريع استثمارية

وتابع ، وفق بيان لمكتبه، خلال اللقاء الواقع الخدمي، وملف الأراضي الزراعية في تلك المناطق، مبيناً أن الحكومة حرصت على إدامة الأراضي الزراعية، وعدم تحويلها إلى مشاريع استثمارية أو إجراء تغيير في تركيبتها السكانية.وجدد رئيس تأكيده على أهمية الأراضي الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي والبيئي، موجهاً بالعمل على إزالة التجاوزات عنها وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية.