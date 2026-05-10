في بغداد.. اجتماع لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع السياحي

وقالت الرابطة في بيان ورد لـ ، انه "في إطار تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المعنية بتطوير قطاع السياحة المستدامة، استضافت رابطة للتنشيط السياحي في الاجتماع الدوري الخامس للمجلس الصناعي"، مبينة أن "الإجتماع عقد على ارض الدولي بحضور ومشاركة صفاء تقي رئيس ومحمد عميد السياحية بالإضافة إلى نخبة من مدراء المشاريع والمنتجعات السياحية من القطاعين العام والخاص ومجموعة من المتخصصين والأكاديميين من مختلف القطاعات السياحية في العراق".واضافت ان "الاجتماع ركز على تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع السياحي ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي".وقال رئيس الرابطة داود شمو إن "الهيئة الإدارية للرابطة بكافة أعضائها حرصت على استضافة الاجتماع الدوري الخامس للمجلس الاستشاري الصناعي بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة".وتناول الاجتماع طرح الحلول والتوصيات التي من شأنها الإسهام في تطوير القطاع السياحي في العراق.وقدم شكو الشكر إلى " بمناسبة اعتماد رابطة الرافدين لتنشيط السياحة الممثل الرسمي بين القطاع السياحي الخاص وكلية العلوم السياحية".